Людей Коломойського й Боголюбова вигнали з "Боріважу": термінал повернули власнику за рішенням суду

Фото: ТОВ "Агротермінал Логістік"

29 вересня власник морського термінала "Боріваж" на Одещині – ТОВ "Агротермінал Логістік" – повернув собі контроль над комплексом на виконання рішення суду, яке ТОВ "Термінал "Боріваж" майже два тижні відмовлялося виконувати

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Агротермінал Логістік", передає RegioNews.

Йдеться про рішення Господарського суду міста Києва від 30 червня 2026 року у справі №910/11034/24 (910/14853/25). Суд визнав недійсним договір оренди №112 від 1 серпня 2024 року, за яким ТОВ "Термінал "Боріваж" користувалося комплексом, і зобов'язав ТОВ "Термінал "Боріваж" повернути майно власнику. 17 вересня 2026 року Північний апеляційний господарський суд залишив це рішення без змін – з цього дня воно набрало законної сили і підлягає обов'язковому виконанню.

Текст рішення оприлюднений у Єдиному державному реєстрі судових рішень: https://reyestr.court.gov.ua/Review/138183895

Власником самого термінала ще з 2016 року є ТОВ "Агротермінал Логістік". ТОВ "Термінал "Боріваж", почесним гендиректором якого є Сергій Фролов, лише користувалося ним на підставі договору оренди, який тепер визнано недійсним. При цьому Сергій Фролов – давній бізнес-партнер колишніх власників "ПриватБанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Саме він у 2009 році залучив їх партнерами у будівництво "Боріважу", а сам термінал входив до агрохолдингу групи "Приват".

"Попри набрання законної сили цим судовим рішенням, в порушення ст. 129-1 Конституції України та ст. 326 ГПК України, ТОВ "Термінал "Боріваж" добровільно майновий комплекс його власнику повертати відмовилось. Ним та іншими особами, пов'язаними з Сергієм Фроловим, вживалися процесуальні заходи, спрямовані на перешкоджання фактичному поверненню майна, що є кримінально караним діянням відповідно до ст. 382 КК України", – коментує Ігор Шеїн, юрист ТОВ "Агротермінал Логістік".

29 вересня представники власника разом з охоронною компанією та Державною службою охорони при МВС взяли територію термінала під охорону. Громадський порядок забезпечували понад сотню правоохоронців.

"Метою подій 29 вересня було не заволодіння чужим майном, а виконання судового рішення, відновлення фактичного контролю законного власника над належним йому майном, забезпечення його захисту та збереження, в тому числі сільськогосподарської продукції, яка знаходиться на території комплексу", – пояснює юрист.

На момент повернення термінала на його території перебували працівники ТОВ "Термінал "Боріваж".

"Можу зазначити, що жодних насильницьких дій, а також дій, які могли б принижувати честь чи гідність присутніх осіб, не вчинялося. Усім працівникам, які перебували на території комплексу, було запропоновано спокійно зібрати особисті речі та надано для цього достатній час", – додає юрист.

Керівництво ТОВ "Термінал "Боріваж" назвало події "рейдерським захопленням" і звернулося до поліції. За словами юриста, інформацію про "захоплення" поширювали серед правоохоронців уже тоді, коли договір оренди був визнаний судом недійсним.

"Сергій Фролов не є і не був власником відповідного нерухомого майна. Такі звернення можуть сприйматися як елемент спору між сторонами та спроба перешкодити фактичному поверненню законному власнику його майна. А голослівні заяви та навмисне перешкоджання виконанню судового рішення можуть стати підґрунтям для заяви про вчинення кримінального правопорушення за ст. 383 КК України – завідомо неправдиве повідомлення", – наголошує юрист ТОВ "Агротермінал Логістік".

Наразі роботу термінала не зупиняють. Власникам зерна, яке зберігається на потужностях комплексу, запропонували забрати продукцію за підтвердними документами або продовжити співпрацю за новими договорами. Також запланована інвентаризація із залученням незалежного сюрвеєра – власники продукції можуть бути присутніми або залучити власних експертів.

У тому ж рішенні суд встановив, що плата за користування терміналом була істотно нижчою за економічно обґрунтований рівень.

"Надалі термінал має генерувати дохід, який може бути спрямований на відновлення платоспроможності ТОВ "Агротермінал Логістік", виконання його зобов'язань перед кредиторами, сплату податків до державного бюджету та підтримку Сил оборони України, а не на виведення коштів на користь підсанкційних осіб, як це, за наявною інформацією, відбувалося за попереднього керівництва", – підсумовує юрист.