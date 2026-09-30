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30 вересня 2026, 11:56

Росіянин та українець побилися в кабіні Flydubai: літак екстрено сів у Саудівській Аравії

30 вересня 2026, 11:56
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Пасажирський літак Flydubai, який виконував рейс FZ1073 з Дубая до Тель-Авіва, подав два сигнали тривоги та змінив курс, після чого приземлився в місті Табук у Саудівській Аравії

Про це інформує RegioNews з посиланням на Times of Israel.

Спочатку літак передав код 7700, який означає загальну надзвичайну ситуацію. Згодом екіпаж активував код 7500 – сигнал про можливе незаконне втручання або захоплення літака. Це спричинило побоювання щодо можливого викрадення повітряного судна.

Згодом стало відомо, що причиною інциденту, за попередніми даними, стала сутичка між пілотами. Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що конфлікт у кабіні екіпажу переріс у фізичну бійку. За інформацією ізраїльського 12 каналу, один із пілотів має російське походження, а інший – українське.

Літак успішно приземлився в аеропорту Табук. У Flydubai підтвердили, що під час рейсу стався інцидент, але всі пасажири перебувають у безпеці, їхній стан перевірили.

Обставини конфлікту між членами екіпажу з'ясовуються.

Нагадаємо, адміністрація президента Південної Кореї вимагає від України офіційних пояснень та вибачень через розголошення інформації про передачу Сеулу північнокорейських військовополонених, які брали участь у війні на боці Росії.

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