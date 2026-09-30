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30 вересня 2026, 09:42

В Олешках окупанти забирають у людей продукти від ЗСУ – МВА

30 вересня 2026, 09:42
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Фото: з відкритих джерел
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Російські окупанти забирають у жителів тимчасово окупованих Олешок продукти, які українські військові передають людям за допомогою дронів

Про це в коментарі "Укрінформу" розповіла голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко, передає RegioNews.

За її словами, українські військові вже неодноразово скидали місцевим жителям продукти. Востаннє така доставка була найбільшою – людям передали близько чотирьох тонн продуктів.

"Хтось отримав пакунок, хтось кілька пакунків, комусь не вдалося отримати нічого", – розповіла Гасаненко.

Вона зазначила, що російські військові забирають у людей отримані продукти. Крім того, окупанти вимагають пояснити їхнє походження, якщо вони не російського виробництва. За словами очільниці МВА, людям заявляють, що отримання допомоги від ЗСУ нібито свідчить про співпрацю з українськими військовими.

Гасаненко також повідомила, що в Олешківській громаді продовжують зникати люди, яких, за її словами, викрадають російські військові.

"У нас сім'я зникла безслідно. Ми не знаємо, де вони. Забрали на підвал – і все. Живі чи ні – невідомо", – сказала вона.

Як відомо, за даними ЗМІ, до гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині, де місцеві жителі залишаються без їжі, можуть бути причетні військовослужбовці 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту Росії та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку.

Окупаційна влада не розкриває дані про кількість людей, які залишаються в Олешка.

За даними Херсонської ОВА, в окупованих Олешках близько 2 тисяч українців, серед яких майже 50 дітей, залишаються без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.

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