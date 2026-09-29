16-річного хлопця змушували ставати на військовий облік: з ТОТ Херсонщини повернули 14 дітей

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Ще 14 дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає RegioNews .

Серед них — четверо хлопчиків і 10 дівчат віком від 6 до 17 років. Також повернули одну повнолітню особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як зазначається, діти перебували під тиском окупаційного режиму та долали складні випробування.

Серед повернутих — 16-річний хлопець, якого російські окупанти змушували ставати на військовий облік.

Також вдалося повернути 17-річну дівчину, яка, попри ризики та контроль окупаційної влади, прагнула здобувати українську освіту.

Ще одна врятована дитина — 10-річна дівчинка, яка мріяла повернутися додому та робила все можливе, аби опинитися в безпеці.

Повернення дітей відбулося в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації Save Ukraine.

Наразі всі повернуті діти та їхні рідні перебувають у безпеці. Їм надають необхідну допомогу.

Загалом від початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 204 дитини.

Нагадаємо, раніше з окупації повернули 15-річну дівчинку. Відомо, що окупанти погрожували забрати її від родини.