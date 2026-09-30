Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом 29 вересня та в ніч на 30 вересня підрозділи Сил оборони України уразили ще низку військових об’єктів російських загарбників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, у Гранітному Донецької області уразили склад безпілотників ворога, а в Лисичанську на Луганщині українські воїни завдали удару по командно-спостережному пункту загарбників.

У Старобільську Луганської області уразили ремонтну базу російських підрозділів.

Крім того, уражені склади матеріально-технічних засобів в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також у Кумовому в Криму.

Зазначається, що робота по ключових військових цілях російських окупантів триває.

Нагадаємо, протягом 28 вересня та в ніч на 29 вересня українські військові уразили ворожу РЛС "Каста", пункти управління дронами та склади боєприпасів.