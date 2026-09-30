11:44  30 вересня
Підпалив Audi – згоріло два авто: у Львові затримали підозрюваного
09:19  30 вересня
В Одесі на Люстдорфській дорозі застрелили чоловіка
01:35  30 вересня
Акторка Ксенія Мішина шокувала цінами на відпочинок за кордоном
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2026, 11:49

Сили оборони уразили склад БпЛА, командно-спостережний пункт та ремонтну базу окупантів

30 вересня 2026, 11:49
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

Протягом 29 вересня та в ніч на 30 вересня підрозділи Сил оборони України уразили ще низку військових об’єктів російських загарбників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, у Гранітному Донецької області уразили склад безпілотників ворога, а в Лисичанську на Луганщині українські воїни завдали удару по командно-спостережному пункту загарбників.

У Старобільську Луганської області уразили ремонтну базу російських підрозділів.

Крім того, уражені склади матеріально-технічних засобів в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також у Кумовому в Криму.

Зазначається, що робота по ключових військових цілях російських окупантів триває.

Нагадаємо, протягом 28 вересня та в ніч на 29 вересня українські військові уразили ворожу РЛС "Каста", пункти управління дронами та склади боєприпасів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли наслідки втрати росіян
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
СБУ затримала "крота" у лавах ЗСУ, який "зливав" бойові позиції свого підрозділу на Донеччині
30 вересня 2026, 12:45
Людей Коломойського й Боголюбова вигнали з "Боріважу": термінал повернули власнику за рішенням суду
30 вересня 2026, 12:23
Заради піару Зеленський порушив конфіденційність домовленостей із Сеулом про військових КНДР
30 вересня 2026, 12:10
Росіянин та українець побилися в кабіні Flydubai: літак екстрено сів у Саудівській Аравії
30 вересня 2026, 11:56
Підпалив Audi – згоріло два авто: у Львові затримали підозрюваного
30 вересня 2026, 11:44
Експродюсера "112 Україна" судитимуть за держзраду та роботу на окупантів
30 вересня 2026, 11:39
У Києві поблизу будинків знайшли нездетоновані бойові частини балістичних ракет
30 вересня 2026, 11:05
Повітряні тривоги коштують Україні $45 млн за годину простою – The Guardian
30 вересня 2026, 10:55
Через ворожі удари є знеструмлення у Києві та п'яти областях – Міненерго
30 вересня 2026, 10:47
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Всі публікації »
Борислав Береза
Юрій Касьянов
Валерій Чалий
Всі блоги »