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Після ворожої атаки на столицю вночі 29 вересня у Солом’янському районі вибухотехніки виявили нездетоновані бойові частини двох балістичних ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ракети впали впритул до житлових будинків, а вага кожного бойового заряду становила близько пів тонни.

Вибухотехніки перевели бойові частини у безпечний стан. Надалі за допомогою спецтехніки спільно з ДСНС ці фрагменти вивезли для подальшого знешкодження на спеціальному полігоні.

Поліція закликає громадян у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближатися до них, не торкатися та негайно повідомляти за телефонами 102 або 101.

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня внаслідок атаки у чотирьох районах Києва сталися пожежі та руйнування. Загинули двоє людей, ще четверо постраждали.

Вранці у Солом'янському районі Києва російський безпілотник влучив у складську будівлю. Внаслідок атаки загинув працівник "Київтеплоенерго".