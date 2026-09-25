"У січні-лютому будуть серйозні виклики": Зеленьский зробив заяву щодо дефіциту Міноборони
Президент України Володимир Зеленський висловився щодо допомоги від міжнародних партнерів. За його словами, вони усвідомлюють важливість ситуації
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
За словами Володимира Зеленського, третина з дефіциту Міністерства оборони у 27 мільярдів доларів потрібна на озброєння, яке треба оплачувати заздалегідь.
"Якщо не замовити дрони в жовтні-листопаді, у січні-лютому будуть серйозні виклики", - каже президент.
Зеленський додав, що міжнародні партнери усвідомлюють складність ситуації на тлі постійних російських ударів, відтак і ЄС, і МВФ продовжать свої програми підтримки України.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Під час зустрічі піднімалось питання енергетичного перемир'я між Києвом та Москвою.