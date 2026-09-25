"У січні-лютому будуть серйозні виклики": Зеленьский зробив заяву щодо дефіциту Міноборони

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Президент України Володимир Зеленський висловився щодо допомоги від міжнародних партнерів. За його словами, вони усвідомлюють важливість ситуації

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, третина з дефіциту Міністерства оборони у 27 мільярдів доларів потрібна на озброєння, яке треба оплачувати заздалегідь.

"Якщо не замовити дрони в жовтні-листопаді, у січні-лютому будуть серйозні виклики", - каже президент.

Зеленський додав, що міжнародні партнери усвідомлюють складність ситуації на тлі постійних російських ударів, відтак і ЄС, і МВФ продовжать свої програми підтримки України.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Під час зустрічі піднімалось питання енергетичного перемир'я між Києвом та Москвою.