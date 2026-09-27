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27 вересня 2026, 12:06

У Вишневому ворожий дрон пошкодив п'ять авто: загинула людина, є постраждалі

27 вересня 2026, 12:06
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Скриншот із відео
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Унаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на Київщині загинула одна людина, ще четверо постраждали

Про це повідомляє голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

У Вишневому Бучанського району внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено п’ять автомобілів та сталося займання.

Ще одна людина постраждала у Фастівському районі. Там пошкоджено підприємство з виробництва вікон та два автомобілі. Поранення отримав охоронець підприємства. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Його стан і характер травм наразі уточнюються.

У Броварах через атаку виникли пожежі складської та офісної будівель. Люди не постраждали.

У Броварському районі також пошкоджено складську будівлю – частину покрівлі та фасад. Крім того, пошкоджено недобудовану адміністративну будівлю іншого підприємства.

На місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Нагадаємо, в ніч на 27 вересня російські війська атакували Україну 170 ударними безпілотниками різних типів. Серед них – дрони типу Shahed, зокрема 76 реактивних, "Гербера" та безпілотники-імітатори "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 8 локаціях.

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війна авто Київська область Вишневе дрон атака російська армія
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