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27 вересня 2026, 10:28

На Львівщині трактор перекинувся кілька разів: водій загинув

27 вересня 2026, 10:28
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Фото: Національна поліція
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На Львівщині правоохоронці розслідують обставини смертельної ДТП, у якій загинув тракторист

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 26 вересня близько опівночі в одному із сіл Дрогобицького району.

За попередніми даними, 67-річний місцевий мешканець не впорався з керуванням трактором Xingtai. Транспортний засіб кілька разів перекинувся, внаслідок чого водій отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня на Вінниччині зіткнулися легковик та вантажівка. Загинули двоє маленьких дітей, ще троє людей отримали травми. Правоохоронці встановлюють всі причини та обставини аварії.

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