РФ атакувала Одещину: загинула людина, спалахнула масштабна пожежа

Фото: ДСНС Одещини

Російські війська масовано атакували Одеську область. Внаслідок удару загинула одна людина, ще двоє отримали поранення

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

В одному з районів області пошкоджені виробничий цех, складські приміщення та вантажні автомобілі. На місці виникла масштабна пожежа.

Завдяки тому, що під час повітряної тривоги більшість працівників перебували в укритті, вдалося уникнути значно більшої кількості жертв.

Через загрозу повторних ударів рятувальникам доводилося тимчасово відходити в безпечні місця. На місці працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу постраждалим.

В іншому районі області внаслідок атаки пошкоджено фасад і вікна готелю, корпус медичного закладу, магазин непродовольчих товарів та двоповерховий житловий будинок.

До ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 140 рятувальників та п’ятьох військовослужбовців пожежного підрозділу Національної гвардії України.

Нагадаємо, в ніч на 27 вересня російські війська знову атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки у столиці загинув чоловік.