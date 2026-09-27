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27 вересня 2026, 10:01

РФ атакувала Одещину: загинула людина, спалахнула масштабна пожежа

27 вересня 2026, 10:01
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Фото: ДСНС Одещини
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Російські війська масовано атакували Одеську область. Внаслідок удару загинула одна людина, ще двоє отримали поранення

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

В одному з районів області пошкоджені виробничий цех, складські приміщення та вантажні автомобілі. На місці виникла масштабна пожежа.

Завдяки тому, що під час повітряної тривоги більшість працівників перебували в укритті, вдалося уникнути значно більшої кількості жертв.

Через загрозу повторних ударів рятувальникам доводилося тимчасово відходити в безпечні місця. На місці працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу постраждалим.

В іншому районі області внаслідок атаки пошкоджено фасад і вікна готелю, корпус медичного закладу, магазин непродовольчих товарів та двоповерховий житловий будинок.

До ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 140 рятувальників та п’ятьох військовослужбовців пожежного підрозділу Національної гвардії України.

Нагадаємо, в ніч на 27 вересня російські війська знову атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки у столиці загинув чоловік.

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