Зеленський і Трамп зустрілися на полях Генасамблеї ООН: про що говорили

Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели двосторонню зустріч у Нью-Йорку на полях засідання Генеральної асамблеї ООН високого рівня

Про це інформує RegioNews із посиланням на пряму трансляцію "Білого дому" в Youtube.

Зустріч розпочалася у відкритому форматі з коротких заяв лідерів та запитань журналістів, після чого переговори продовжилися за зачиненими дверима. Вони тривали близько 40 хвилин.

Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чи вважає він, що Україна може повернути всі свої території, або ж для досягнення миру їй доведеться чимось пожертвувати.

"Я думаю, що вони збираються укласти угоду, і я не хочу говорити, яку саме угоду. Ми багато про це говоримо, у тому числі з президентом Путіним. І я думаю, що щось має відбутися", – сказав президент США.

Трамп також назвав українців "гарними бійцями"та заявив, що вони можуть пишатися собою.

Виробництво ракет для Patriot

Журналісти запитали Трампа, чи готовий він надати Україні дозвіл на виробництво перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

"Ми будемо про це говорити", – відповів президент США, додавши, що йдеться про "дуже спроможне виробництво" та "дуже здібних людей".

Українські удари по російських НПЗ

Трамп також прокоментував українські удари по російській нафтопереробній галузі.

"Це серйозний удар по росіянах. Це також серйозний удар по ціні на дизельне паливо. Дизельне паливо досить подорожчало. Але ми про це ще поговоримо", – заявив він.

Тристороння зустріч із Путіним

У президента США запитали про можливість проведення тристоронньої зустрічі за участю Трампа, Зеленського та президента РФ Володимира Путіна в Маямі під час майбутнього саміту G20.

Трамп відповів, що не знає, чи відбудеться така зустріч, але заявив, що Путін, за його словами, готовий зустрітися знову.

"Він готовий зустрітися. Він готовий. Він хотів би, щоб війна закінчилася", – сказав Трамп.

За його словами, і Зеленський, і Путін хочуть завершення війни.

"Настав час. Багато людей гине, і вони не хочуть цього. Але я думаю, що вони обоє хочуть припинення війни", – додав президент США.

Трамп про можливе протистояння Європи та Росії

Трампа також запитали, чи може він не допустити прямого конфлікту між європейськими країнами та Росією.

Президент США заявив, що, на його думку, "все буде добре", водночас розкритикувавши, як він висловився, надто жорстку риторику колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Як відомо, 22 вересня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку розпочалися загальні дебати в межах Тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН. У них беруть участь понад 130 глав держав і урядів.

Тиждень високого рівня триватиме до 28 вересня.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Серед головних тем переговорів були безпека України та зимовий пакет підтримки.