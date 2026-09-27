1690 окупантів, 8 танків і 1826 дронів: втрати РФ за добу
Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1690 окупантів, знищили один ворожий літак, 8 танків, 57 артилерійських систем, а також 1826 безпілотників оперативно-тактичного рівня
Про це передає RegioNews із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше в Генштабі підтвердили, що в ніч на 26 вересня підрозділи Сил оборони України в Ільському Краснодарського краю рф уражено нафтопереробний завод. На території сталась пожежа.
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