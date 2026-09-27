Ворожа атака на Київ: у нежитловій будівлі загинув чоловік
У ніч на Київ ворог знову спрямував ударні безпілотники. Внаслідок атаки у столиці загинув чоловік
Про це повідомила пресслужба, передає RegioNews.
У Солом'янському районі внаслідок влучання БпЛА загорілася одноповерхова будівля станції технічного обслуговування. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на розташований поруч заклад громадського харчування.
Пожежу ліквідували близько третьої години ночі.
За іншою адресою зафіксували влучання у нежитлову будівлю. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.
Займання також ліквідували. Обставини події уточнюються.
Нагадаємо, російські окупанти вдень 26 вересня атакували Дніпропетровську область. Внаслідок удару загинули люди – 59-річна жінка та 17-річна дівчина.Ще двоє місцевих жителів отримали поранення. Серед них – хлопчик 6 років.