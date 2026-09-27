На Запоріжжі внаслідок ворожих ударів загинули четверо людей
Упродовж минулої доби російські війська завдали 989 ударів по 59 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, в Запорізькому районі внаслідок російських ударів загинули четверо людей, ще п'ятеро отримали поранення.
Зокрема, окупанти здійснили 17 авіаційних ударів, а також атакували населені пункти 788 безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами.
Ще 184 артилерійські удари припали по населених пунктах області.
До правоохоронців та відповідних служб надійшло 89 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та автомобілів.
Нагадаємо, російські окупанти вдень 26 вересня атакували Дніпропетровську область. Внаслідок удару загинули люди – 59-річна жінка та 17-річна дівчина.Ще двоє місцевих жителів отримали поранення. Серед них – хлопчик 6 років.