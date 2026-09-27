У Львові 1 жовтня проведуть автопробіг на честь захисників і захисниць України

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як інформує RegioNews, захід організовують уже вдруге Львівський обласний осередок ГО "Захист держави" та Audi Club Lviv за підтримки автоклубів, автоспільнот міста та ветеранської спільноти.

Учасники автоколони зберуться біля "Арени Львів" о 14:00, а старт запланований на 15:00.

Маршрут пролягатиме центральними вулицями Львова до Поля почесних поховань. Організатори закликають учасників взяти із собою лампадки або свічки, щоб запалити їх на могилах полеглих захисників України. Також за можливості можна взяти державні прапори України та прапори військових бригад.

Перед стартом автопробігу, з 14:00 до 15:00, на "Арені Львів" триватиме інтерактив від Патрульної поліції. Учасники зможуть випробувати симулятор паска безпеки та спеціальні окуляри, які імітують стан алкогольного й наркотичного сп’яніння, втоми та вплив передозування лікарськими препаратами.

Також у межах автопробігу організатори відкрили збір для САДН 29-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ. Кошти планують спрямувати на придбання автомобіля Mitsubishi Pajero Wagon 4.

Ціль збору – 200 тисяч гривень (посилання на банку).

Деталі щодо автопробігу організатори публікуватимуть у спеціальному Telegram-каналі.

Нагадаємо, військовослужбовці, які були звільнені з полону, можуть отримати державну грошову виплату. Йдеться про 50 000 гривень. Право на виплату мають військові, які були звільнені з полону та відповідають визначеним державою умовам.