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25 вересня 2026, 13:14

"Росія буде тільки ескалувати": Зеленський закликав США та Європу посилити санкції

25 вересня 2026, 13:14
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Фото: ДСНС Києва
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Президент Володимир Зеленський закликав США реалізовувати санкції проти Росії, а Європу – посилювати санкційний тиск після нової хвилі російських атак по Україні

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За словами Зеленського, від початку доби під ударами РФ опинилися вісім областей. У Києві російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку – загинув 14-річний хлопчик.

В Одесі одна людина загинула внаслідок повторного удару по поштовому терміналу. У Запоріжжі росіяни атакували медичну клініку, де перебували люди. Постраждалі також є на Сумщині та Миколаївщині.

Зеленський заявив, що Україна під час зустрічей із партнерами попередила: без посилення тиску Росія може продовжити ескалацію напередодні зими.

"До зими Росія буде тільки ескалувати, якщо не буде тиску. Щоб дипломатія запрацювала, потрібно реалізовувати санкції Америки й посилювати санкції Європи. аші партнери мають ключі до миру – через силу", – наголосив президент.

Нагадаємо, в ніч на 25 вересня РФ атакувала Україну 295 ударними БпЛА типу Shahed (52 із них – реактивні), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

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