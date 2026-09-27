РФ атакувала Україну 170 безпілотниками: є влучання на 18 локаціях

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 27 вересня російські війська атакували Україну 170 ударними безпілотниками різних типів. Серед них – дрони типу Shahed, зокрема 76 реактивних, "Гербера" та безпілотники-імітатори "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атаку противник розпочав із 18:00 26 вересня. БпЛА запускали з території Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 147 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 8 локаціях.

Нагадаємо, раніше в Генштабі підтвердили, що в ніч на 26 вересня підрозділи Сил оборони України в Ільському Краснодарського краю рф уражено нафтопереробний завод. На території сталась пожежа.