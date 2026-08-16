ВМС ЗСУ уразили російський ракетний комплекс "Бастіон" в окупованому Криму

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Сили та засоби Військово-морських сил ЗСУ в ніч проти 16 серпня завдали удару по стартових позиціях і місцю дислокації російського берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму

Про це повідомили ВМС ЗСУ, передає RegioNews .

За даними ВМС України, внаслідок удару російські війська зазнали значних втрат в озброєнні та живій силі. Остаточні втрати наразі уточнюються.

"Бастіон" є дороговартісним і дефіцитним озброєнням російської армії. Окупанти використовують цей комплекс для запуску надзвукових ракет "Онікс" та гіперзвукових ракет "Циркон" по південних та інших регіонах України.

У ВМС наголосили, що українські військові моряки продовжують знижувати бойовий потенціал російських військ у Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, що у ніч проти 16 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях України.