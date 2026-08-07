"Списували" за $5-10 тисяч: на Закарпатті затримали екскерівників ТЦК

Фото: ДБР

На Закарпатті правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виключення військовозобов'язаних із військового обліку, яка діяла у 2022-2024 роках. Таким чином із обліку незаконно виключили щонайменше 1577 чоловіків

Про це повідомило ДБР та генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали колишнього керівника Мукачівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та ексначальника відділу обліку і бронювання. Їх підозрюють в організації схеми незаконного виключення військовозобов’язаних з обліку.

За даними прокуратури, посадовці налагодили механізм внесення недостовірних відомостей до військово-облікових, медичних та інших службових документів. На підставі цих даних чоловіків без законних підстав визнавали непридатними до військової служби.

За таку "послугу", за версією слідства, брали від 5 до 10 тисяч доларів США. Серед незаконно виключених із військового обліку 1142 особи нібито були "списані" за станом здоров’я.

Після появи загрози викриття фігуранти намагалися знищити докази. У серпні 2024 року тодішній керівник Мукачівського РТЦК та СП, за даними слідства, оформив фіктивний акт про вилучення та знищив довідки, рішення ВЛК та іншу медичну документацію, яка мала зберігатися 75 років.

Слідчим вдалося відновити необхідну інформацію за даними Національної служби здоров’я України, показаннями свідків, результатами експертиз та іншими матеріалами.

Наразі 120 осіб уже поновили на військовому обліку, перевірка щодо інших триває.

Правоохоронці провели 17 обшуків у чинних і колишніх працівників Мукачівського РТЦК та СП, членів ВЛК та інших фігурантів.

Двом колишнім посадовцям повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Прокурори наполягатимуть на безальтернативному триманні під вартою.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють роль інших можливих учасників схеми.

Нагадаємо, напередодні журналімт Віталій Глагола розповів, що правоохоронці проводять масштабні слідчі дії у Мукачівському районному ТЦК та СП і Мукачівській військово-лікарській комісії.

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