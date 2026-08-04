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04 серпня 2026, 15:25

У Києві пенсіонери віддали понад 12 мільйонів псевдо-СБУшникам

04 серпня 2026, 15:25
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Фото: прокуратура
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У Києві 67-річна жінка та 78-річий чоловік стали жертвами аферистів. Пенсіонери віддали зловмисникам понад 12 мільйонів гривень

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Аферисти подзвонили пенсіонерам та представились представниками СБУ. Вони вимагали віддати гроші нібито "на перевірку", щоб зняти "підозри у колабораційній діяльності". Пенсіонери повірили шахраям.

В результаті 67-річна жінка передала аферистам 42 тис. доларів та 665 євро, а 78-річний чоловік виніс з квартири 225 тис. доларів та 11 250 євро. Зловмисники перерахували ці гроші на криптогаманець. Затримали чоловіка, який забирав гроші та передав їх організаторам.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва 47-річному киянину повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у майже 1 млн грн", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці викрили афериста. Він разом зі спільником із тимчасово окупованої території спустошував банківські картки людей. Серед потерпілих були військові.

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