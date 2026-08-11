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11 серпня 2026, 16:55

На Київщині суддя брав участь у схемі привласнення квартир померлих

11 серпня 2026, 16:55
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Фото з відкритих джерел
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У Київській області викрили суддю. Йому інкримінують пособництво у шахрайстві та службове підроблення

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у 2022 році суддя сприяв схемі заволодіння квартирами померлих громадян, які не мали спадкоємців. За законом така нерухомість повинна була переходити у власність територіальної громади. Проте він робив так, щоб нерухомість через судові рішення оформлювали на підставних осіб.

До суду подавали позови з неправдивими відомостями про родинні зв'язки з померлими. Суддя відкривав провадження, а згодом виготовляв і підписував рішення з неправдивими відомостями та засвідчував їх печаткою суду. В результаті шахраї аволоділи п’ятьма квартирами у Білій Церкві загальною вартістю майже 3,9 мільйона гривень.

"Обвинувальні акти щодо дев’яти інших учасників схеми раніше також скеровано до суду", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, що раніше у Києві викрили двох аферистів. Вони привласнили квартиру чоловіка на майже 5 мільйонів гривень.

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