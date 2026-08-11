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11 серпня 2026, 12:43

У Києві викрили схему оформлення фіктивної інвалідності: у лікаря та його спільників вилучили понад $300 тисяч

11 серпня 2026, 12:43
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Фото: ОГП
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Правоохоронці повідомили про підозру лікарю-невропатологу комунальної лікарні та двом його спільникам, які організували масштабний бізнес на торгівлі інвалідністю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Свої послуги злісні фігуранти оцінювали від $6 000 до $10 000, а їхніми "послугами" встигли скористатися понад 50 людей.

Правоохоронці документували схему протягом року. Спільники створювали здоровим клієнтам видимість довготривалого лікування: змушували місяцями проходити обстеження, здавати аналізи та оформлювати фіктивне перебування на стаціонарі. У результаті накопичувався пакет меддокументів із відомостями про фіктивні захворювання, які надалі використовували для встановлення інвалідності.

Організацію необхідних консультацій, обстежень та отримання медичних документів, за версією слідства, забезпечував лікар-невропатолог.

Гроші фігуранти брали за кожен етап. В одному із задокументованих випадків за МРТ з потрібним висновком з чоловіка взяли 15 тис. грн, за одне "лікування на стаціонарі" – 38 тис. грн, за виписку з фіктивним діагнозом – 20 тис. грн. На фінальному етапі для комісії, яка ухвалювала рішення про присвоєння групи інвалідності, пацієнт передав 3500 доларів. Зрештою чоловіку дали третю групу строком на 1 рік.

Правоохоронці провели 36 обшуків за місцями проживання та в автомобілях фінурантів, а також у медзакладах. Вилучили понад 300 тис. доларів, 18 тис. євро та 388 тис. грн, 24 мобільні телефони, комп’ютерну техніку, меддокументацію та чорнові записи.

Лікарю-невропатологу, а також його знайомій, яка передавала гроші та чоловіку, який шукав клієнтів, оголосили підозри у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Суд відправив організатора схеми під варту із заставою у 500 тис. грн, а двох інших – під нічний домашній арешт, що прокуратура вже готується оскаржувати.

Правоохоронці встановлюють усіх причетних медиків та осіб, які безпідставно присвоїли інвалідність.

Нагадаємо, на Полтавщині викрили схему для ухилення від мобілізації. Організаторами схеми виявились лікарі, їм оголосили підозри.

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