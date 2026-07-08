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08 липня 2026, 11:10

"Шанси є": Буданов розповів, коли може завершитися активна фаза війни

08 липня 2026, 11:10
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Активна фаза війни в Україні може завершитися вже до кінця 2026 року

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів голова Офісу Президента Кирило Буданов, передає RegioNews.

Відповідаючи на запитання про можливість завершення активних бойових дій цього року, Буданов зазначив, що "шанси є", однак перед цим може відбутися подальша ескалація.

"Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Тобто ескалація зараз, деескалація і далі продовження діалогу, якщо сторони в цьому зацікавлені", – сказав він.

За словами Буданова, можливе вікно для переговорів пов’язане, зокрема, з політичними процесами у США, хоча це не єдиний фактор.

Він наголосив, що завершення війни залежатиме від комплексу чинників – ситуації на полі бою та дипломатичних рішень. За його словами, спонукати Росію до припинення війни може лише скоординована робота України, США та європейських партнерів.

Також Буданов зазначив, що Китай має власні інтереси у цій ситуації, однак його позиція не є відверто проросійською, що, за словами очільника ОП, було б серйозною проблемою для України.

Водночас він наголосив, що територіальні компроміси для України "в принципі неможливі".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Володимир Путін прагне завершити війну проти України. Також він додав, що завершення війни, "ближче, ніж будь-хто собі уявляє".

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