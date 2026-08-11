Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Спочатку до надзвичайників надійшло повідомлення про те, що група з п’яти осіб заблукала під час руху до урочища Погорілець Верховинського району. Зв'язок із туристами був відсутній. Гірські рятувальники розшукали людей та супроводили їх до села Шибене.

Того ж вечора допомога знадобилася 70-річній туристці. Під час спуску з гори Говерла зеленим маркованим маршрутом у складі групи з трьох осіб жінка відчула сильне знесилення й не змогла рухатися далі. Рятувальники прибули на місце та допомогли їй дістатися до навчально-спортивної бази "Заросляк".

Нагадаємо, раніше на Львівщині рятувальники евакуювали з гір туристку з переломом ноги. Жінка травмувалася під час походу на горі Кудрявець поблизу села Гребенів.