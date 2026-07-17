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17 липня 2026, 22:45

Зеленський призначив Олександра Поклада т.в.о. голови СБУ

17 липня 2026, 22:45
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Фото: Суспільне
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Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Поклада тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України

Про це йдеться в указі №622/2026 від 17 липня, опублікованому на сайті ОПУ.

"Першому заступнику голови Служби безпеки України Покладу Олександру Валентиновичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України", — йдеться в документі.

Олександр Поклад обіймав посаду першого заступника голови СБУ.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про призначення тимчасових виконувачів обов'язків міністра оборони та міністра закордонних справ.

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