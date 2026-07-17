Зеленський призначив Олександра Поклада т.в.о. голови СБУ
Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Поклада тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України
Про це йдеться в указі №622/2026 від 17 липня, опублікованому на сайті ОПУ.
"Першому заступнику голови Служби безпеки України Покладу Олександру Валентиновичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України", — йдеться в документі.
Олександр Поклад обіймав посаду першого заступника голови СБУ.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про призначення тимчасових виконувачів обов'язків міністра оборони та міністра закордонних справ.
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