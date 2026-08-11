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11 серпня 2026, 12:17

У Кропивницькому затримали російського агента, який готував удари по нафтобазах та електростанціях

11 серпня 2026, 12:17
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Фото: СБУ
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СБУ викрила у Кропивницькому агента російських спецслужб, який готував нові ракетно-дронові атаки по об’єктах паливно-енергетичного комплексу в центрі України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Пріоритетними цілями ворога були місцеві нафтобази, склади пально-мастильних матеріалів та опорні електростанції. Зловмисник об’їжджав обласний центр і прилеглі території на власному авто, фіксував об’єкти на камеру, визначав координати, а також відстежував позиції ППО та наслідки минулих обстрілів.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий ухилянт із прокремлівськими поглядами. Крім інструктажу від куратора з РФ, він самостійно опановував методи проведення розвідки за посібниками російських військових вишів з інтернету.

Кіберфахівці та слідчі СБУ затримали фігуранта за місцем проживання та вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Зловмиснику оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала на Донеччині чергового російського агента. Ним виявився місцевий блогер, який коригував авіаудари на Краматорському напрямку.

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