Наслідки атаки на Київ: пошкоджено дитяче інфекційне відділення

Фото: КМДА

Унаслідок російської атаки на Київ пошкоджено будівлю дитячого інфекційного відділення одного зі столичних закладів охорони здоров'я

Про це повідомили в КМДА, передає RegioNews.

На момент атаки всі діти та медичні працівники перебували в укритті, тому ніхто з них не постраждав.

Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та вживають заходів, щоб забезпечити безперервне надання медичної допомоги.

Нагадаємо, в ніч на 11 серпня російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. Унаслідок атаки постраждала щонайменше одна людина. Згодом стало відомо, що внаслідок удару було пошкоджено територію однієї з дитячих лікарень у Шевченківському районі.