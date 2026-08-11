Наслідки атаки на Київ: пошкоджено дитяче інфекційне відділення
Унаслідок російської атаки на Київ пошкоджено будівлю дитячого інфекційного відділення одного зі столичних закладів охорони здоров'я
Про це повідомили в КМДА, передає RegioNews.
На момент атаки всі діти та медичні працівники перебували в укритті, тому ніхто з них не постраждав.
Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та вживають заходів, щоб забезпечити безперервне надання медичної допомоги.
Нагадаємо, в ніч на 11 серпня російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. Унаслідок атаки постраждала щонайменше одна людина. Згодом стало відомо, що внаслідок удару було пошкоджено територію однієї з дитячих лікарень у Шевченківському районі.
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