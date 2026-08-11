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11 серпня 2026, 13:29

Тривале очікування виснажує: психологиня радить, як підтримати себе

11 серпня 2026, 13:29
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Тривале очікування може впливати на повсякденне життя: стає складніше виконувати звичні справи, знижується мотивація та бракує сил на себе

Психолог Білоцерківського районного осередку ГО "Захист Держави" Юлія Білецька радить у такий період не вимагати від себе надмірного.

"Дайте собі право на відпочинок без відчуття провини, розбивайте великі справи на маленькі кроки, шукайте підтримку у близьких людей", – зазначила Білецька.

Також фахівці радять не залишатися наодинці зі своїми переживаннями та за потреби звертатися по професійну психологічну допомогу.

У Білій Церкві можна безкоштовно отримати психологічну консультацію для тих, хто переживає складний період або потребує підтримки. Консультації проводять за адресою: вул. Млинова, 4.

  • Графік роботи: понеділок-п’ятниця, 09:00-18:00.
  • Телефон для запису та консультацій: +380 73 106 11 63.

Нагадаємо, раніше психологиня Житомирського осередку ГО "Захист Держави" Ірина Ремішевська розповіла, як сказати "ні" і не відчувати провину. Каже, нас руйнує не саме "ні", а страх здатися поганою людиною.

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ГО Захист Держави українці поради психолог мотивація консультації
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