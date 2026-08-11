Петанк, дартс, лук і шахи: у Ковелі відбувся фестиваль адаптивного спорту серед ветеранів

Фото: ГО "Захист держави"

У Ковелі вдруге провели Фестиваль адаптивних видів спорту серед ветеранів. Цьогоріч до змагань долучилися представники громад Волині та гості з Рівненщини

Про це інформує громадська організація "Захист Держави", передає RegioNews.

Учасники змагалися у чотирьох дисциплінах: петанку, дартсі, стрільбі з лука та шахах.

Для частини ветеранів це були перші спортивні змагання після повернення з війни. До фестивалю також долучилися дружини військовослужбовців.

Змагання ініціювала ГО "Сталевий легіон" спільно з управлінням культури, молоді, спорту та туризму Ковельської міської ради. Партнером заходу стала ГО "Захист Держави".

У петанку перемогу здобула команда "Сталевий легіон-1" із Ковеля. Друге місце посіли "Новік Титани" з Нововолинська, третє – команда"Рух справжніх" із Луцька. Окремо відзначили "Поліських вовків" із Вараша.

У стрільбі з лука серед новачків найкращі результати показали Ігор Малашко, Віталій Борисюк та Валерій Кулеша. Серед професіоналів на дистанції 30 метрів переможцями стали Микола Шумік, Петро Іллєнко, Петро Карпович та Тарас Якимович.

Титули "Король курковий" у турнірі "Соколине око" здобули Сергій Дудік та Віталій Борисюк.

Окремий кубок отримав ветеран із Вараша Тарас Полуйко, який втратив зір через травми, отримані під час війни. Попри це, він займається стрільбою з лука. Нині в Україні лише п'ятеро людей із порушеннями зору займаються цим видом спорту.

Шаховий турнір присвятили пам'яті загиблого військовослужбовця Петра Каноніка. Його ініціювала дружина захисника Анастасія. Після завершення змагань учасники посадили дерево на знак пам’яті про загиблого воїна.

У дартсі ветерани змагалися у трьох категоріях. Серед переможців – Ігор Халик, Володимир Селюк та Анатолій Остапчук.

Організатори наголосили, що для ветеранів спорт є не лише змаганням, а й одним зі способів адаптації після повернення з війни.

Партнери фестивалю також підготували подарунки для призерів. Їх вручили керівник Ковельського осередку ГО "Захист Держави" Андрій Броїло та координатор Волинського осередку Юрій Кресак.

Поки ветерани змагалися, у Центрі підтримки ГО "Захист Держави" проводили час діти – вони малювали та брали участь в інших активностях.

Нагадаємо, у Києві пройшов чемпіонат ФСТ "Динамо" України з практичної стрільби серед збірних команд правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб. У чемпіонаті взяли участь 15 команд та понад 100 представників силових структур.