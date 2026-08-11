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11 серпня 2026, 10:55

Падіння винищувача МіГ-29 на Одещині: тривають пошуки "чорної скриньки"

11 серпня 2026, 10:55
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Фото: ДБР
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Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом падіння винищувача МіГ-29 ЗСУ, яке сталося ввечері 10 серпня в Березівському районі Одеської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За попередніми даними, літак виконував бойове завдання із знешкодження ворожих безпілотників. Під час активної фази операції виникла нештатна ситуація: винищувач загорівся, а пілот втратив керування. Льотчик успішно катапультувався, його життю та здоров'ю загрози немає.

Слідчо-оперативна група ДБР працювала на місці події впродовж усієї ночі. Фахівці оглянули територію, зафіксували й вилучили уламки літака, а також допитують свідків і військовослужбовців.

Наразі триває пошук бортового реєстратора – так званої "чорної скриньки". Дані з нього допоможуть встановити обставини останніх хвилин польоту та висунути попередні версії причин аварії.

Слідство додатково перевірить дотримання правил підготовки, виконання польоту й експлуатації судна.

Відомості внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу).

Нагадаємо, ввечері 10 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили про втрату винищувача МіГ-29 на Одещині. За оприлюдненою інформацією, нештатна ситуація на борту сталася під час пуску авіаційної ракети.

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ДБР Одеська область падіння винищувач МіГ-29
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