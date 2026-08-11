Сили оборони України знешкодили ще майже 1200 російських окупантів
Загальні втрати особового складу ворога у війні перевищили 1 мільйон 460 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1190 окупантів, чотири танки, чотири бронемашини, 44 артилерійські системи, одну РСЗВ, два засоби ППО, 1578 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 307 одиниць автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 11.08.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у ніч на 10 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Танеко" у Нижньокамську в Республіці Татарстан. На території підприємства зафіксували пожежу.
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