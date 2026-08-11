Виїзд із дитиною за кордон: які документи треба підготувати

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Під час воєнного стану для виїзду дитини за кордон батькам або законним представникам варто заздалегідь перевірити необхідні документи та правила перетину кордону

У громадській організації "Захист Держави" підготували роз'яснення для батьків і законних представників дітей віком до 16 років.

Зокрема, йдеться про:

документи, необхідні для виїзду дитини за кордон;

осіб, які можуть супроводжувати дитину;

випадки, коли потрібна згода другого з батьків;

винятки, що діють під час воєнного стану;

важливі моменти, які варто врахувати перед поїздкою.

У ГО радять перевірити документи заздалегідь, щоб уникнути проблем під час перетину кордону.

За юридичною консультацією можна звернутися до юристів ГО "Захист Держави" за номером телефону +38 066 004 16 28, а також особисто за адресами:

Ужгород, пл. Корятовича, 1, оф. 7;

Мукачево, вул. Недецеї, 11А;

Виноградів, вул. Шевченка, 88;

Хуст, вул. Бориса Джонсона, 5.

Як відомо, раніше Хмельницький обласний осередок ГО "Захист Держави" підготував стислий путівник із головних вимог законодавства щодо виїзду неповнолітніх за кордон.