Виїзд із дитиною за кордон: які документи треба підготувати
Під час воєнного стану для виїзду дитини за кордон батькам або законним представникам варто заздалегідь перевірити необхідні документи та правила перетину кордону
У громадській організації "Захист Держави" підготували роз'яснення для батьків і законних представників дітей віком до 16 років.
Зокрема, йдеться про:
- документи, необхідні для виїзду дитини за кордон;
- осіб, які можуть супроводжувати дитину;
- випадки, коли потрібна згода другого з батьків;
- винятки, що діють під час воєнного стану;
- важливі моменти, які варто врахувати перед поїздкою.
У ГО радять перевірити документи заздалегідь, щоб уникнути проблем під час перетину кордону.
За юридичною консультацією можна звернутися до юристів ГО "Захист Держави" за номером телефону +38 066 004 16 28, а також особисто за адресами:
- Ужгород, пл. Корятовича, 1, оф. 7;
- Мукачево, вул. Недецеї, 11А;
- Виноградів, вул. Шевченка, 88;
- Хуст, вул. Бориса Джонсона, 5.
Як відомо, раніше Хмельницький обласний осередок ГО "Захист Держави" підготував стислий путівник із головних вимог законодавства щодо виїзду неповнолітніх за кордон.
Мистецтво, що зцілює: на Хмельниччині створюють перший Ветеранський театрВсі новини »
06 серпня 2026, 13:38Європротокол при ДТП може нашкодити: 6 випадків, коли його не можна оформлювати
06 серпня 2026, 12:56
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
У Києві викрили схему оформлення фіктивної інвалідності: у лікаря та його спільників вилучили понад $300 тисяч
11 серпня 2026, 12:43Іващенко намагається послабити вплив Буданова на ГУР – УП
11 серпня 2026, 12:36На Буковині жінка купувала автівку, але віддала гроші аферистам
11 серпня 2026, 12:30У Кропивницькому затримали російського агента, який готував удари по нафтобазах та електростанціях
11 серпня 2026, 12:17Петанк, дартс, лук і шахи: у Ковелі відбувся фестиваль адаптивного спорту серед ветеранів
11 серпня 2026, 12:04Нічний удар по Запоріжжю: троє постраждалих перебувають у важкому стані
11 серпня 2026, 11:58На Прикарпатті п'ятеро туристів заблукали в горах і втратили зв'язок
11 серпня 2026, 11:46"Тил хоче жити так, наче війни немає": Полякова, мобілізація і російські наративи
11 серпня 2026, 11:45Ситуація в енергосистемі через обстріли: найскладніша ситуація – на Одещині
11 серпня 2026, 11:28$14 тисяч за інвалідність і звільнення з армії: підозру отримала офіцерка Генштабу
11 серпня 2026, 11:24
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини