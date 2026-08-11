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11 серпня 2026, 11:09

Виїзд із дитиною за кордон: які документи треба підготувати

11 серпня 2026, 11:09
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Під час воєнного стану для виїзду дитини за кордон батькам або законним представникам варто заздалегідь перевірити необхідні документи та правила перетину кордону

У громадській організації "Захист Держави" підготували роз'яснення для батьків і законних представників дітей віком до 16 років.

Зокрема, йдеться про:

  • документи, необхідні для виїзду дитини за кордон;
  • осіб, які можуть супроводжувати дитину;
  • випадки, коли потрібна згода другого з батьків;
  • винятки, що діють під час воєнного стану;
  • важливі моменти, які варто врахувати перед поїздкою.

У ГО радять перевірити документи заздалегідь, щоб уникнути проблем під час перетину кордону.

За юридичною консультацією можна звернутися до юристів ГО "Захист Держави" за номером телефону +38 066 004 16 28, а також особисто за адресами:

  • Ужгород, пл. Корятовича, 1, оф. 7;
  • Мукачево, вул. Недецеї, 11А;
  • Виноградів, вул. Шевченка, 88;
  • Хуст, вул. Бориса Джонсона, 5.

Як відомо, раніше Хмельницький обласний осередок ГО "Захист Держави" підготував стислий путівник із головних вимог законодавства щодо виїзду неповнолітніх за кордон.

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