РФ атакувала Київ балістикою: є влучання на території дитячої лікарні

Фото: ДСНС Києва

У ніч на 11 серпня російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. Унаслідок атаки постраждала щонайменше одна людина

Про це повідомили Київська міська військова адміністрація та мер столиці Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Станом на 01:20 відомо про одного потерпілого. На місці працюють служби, інформація оновлюється", – зазначили у КМВА.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару було пошкоджено територію однієї з дитячих лікарень у Шевченківському районі.

На місці утворилися 2 вирви, пошкоджено скління будівлі та газову трубу. Працівники газової служби ліквідували витік газу. На щастя діти та медики перебували в укритті. Обійшлося без жертв та постраждалих.

За іншою адресою сталася пожежа та руйнування у складському приміщенні. Наразі пожежу ліквідували на площі 1200 кв. м. Внаслідок влучання постраждала одна людина, її передали медикам

Рятувальні та екстрені служби продовжують працювати на місці.

Нагадаємо, в ніч на 11 серпня російські окупаційні війська завдали масованого комбінованого удару по Запоріжжю. Для атаки загарбники застосували балістичні ракети та керовані авіабомби. Станом на ранок відомо, що шість людей загинули, 19 поранені.