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11 серпня 2026, 08:26

Шестеро загиблих і 52 поранених: РФ завдала майже тисячу ударів по Запорізькій області

11 серпня 2026, 08:26
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Фото: Запорізька ОВА
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Протягом минулої доби російські війська завдали 938 ударів по 58 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули шестеро людей, ще 52 отримали поранення.

Ворог завдав 10 ракетних ударів по Запоріжжю та здійснив 23 авіаудари по обласному центру і низці населених пунктів області.

Також окупанти застосували 651 безпілотник різних модифікацій, переважно FPV-дрони. Крім того, зафіксовано сім обстрілів із РСЗВ та 247 артилерійських ударів.

Унаслідок атак надійшло 341 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 11 серпня російські окупаційні війська завдали масованого комбінованого удару по Запоріжжю. Для атаки загарбники застосували балістичні ракети та керовані авіабомби. Станом на ранок відомо, що шість людей загинули, 19 поранені.

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Запорізька область Запоріжжя російська армія обстріли поранення загиблі руйнування
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