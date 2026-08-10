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10 серпня 2026, 07:41

Україна може здешевити ракети Patriot: ЗМІ розповіли про побоювання США

10 серпня 2026, 07:41
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Фото: boeing.com
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Американські оборонні компанії Raytheon і Lockheed Martin побоюються, що Україна зможе виробляти ракети Patriot дешевше та ефективніше

Про це пише "Українська правда" із посиланням на видання The Atlantic.

Публічно компанії пояснюють свої застереження "ризиками крадіжки інтелектуальної власності та несанкціонованої передачі технологій".

Водночас, за словами неназваного чиновника Республіканської партії на Капітолійському пагорбі, справжня причина може полягати у страху перед майбутньою конкуренцією.

За його словами, американські виробники побоюються, що Україна зможе вдосконалити технологію Patriot, а згодом налагодити масове виробництво ракет за значно нижчою ціною, ніж нинішні виробничі лінії у США.

Утім, як пише видання, навіть у разі схвалення ліцензії Україні знадобилися б роки для розгортання масштабного виробництва. У перспективі Україна могла б виробляти додаткові ракети Patriot не лише для власних потреб, а й для США та їхніх союзників.

The Atlantic зазначає, що український оборонно-промисловий комплекс за роки повномасштабної війни суттєво наростив свої можливості. Зокрема, Україна нині виробляє близько 10 мільйонів безпілотників на рік, тоді як у США цей показник становить близько 100 тисяч.

Як відомо, 28 липня в Овальному кабінеті відбулася зустріч Зеленського з Трампом – український президент назвав переговори "хорошою зустріччю" й обговорив із американським колегою ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot.

Згодом Дональд Трамп, відповідаючи на запитання про ракети для комплексів Patriot для України, заявив, що його попередник Джо Байден надав президенту Володимиру Зеленському "дуже багато зброї на 300 мільярдів доларів".

Пізніше Зеленський повідомив, що США щомісяця надаватимуть Україні ракети для систем Patriot. Однак їх однаково буде замало.

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