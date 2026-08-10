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Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 459 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1470 російських військових. Також знищили два танки, 13 бронемашин, 48 артилерійських систем, шість РСЗЧ, два засоби ППО та 461 одиницю автомобільної і спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 10.08.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об'єктах окупантів у Криму, а також у Херсонській та Запорізькій областях. Зокрема, уразили російські РЛС та пункти запуску ударних БпЛА.