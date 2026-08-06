Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Підрозділи Сил оборони України 5 серпня та в ніч на 6 серпня завдали ураження низці важливих об'єктів РФ в рамках зниження її воєнно-економічного потенціалу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч на 6 серпня ЗСУ уразили нафтопереробний завод "Славнефть-Янос" у Ярославлі – майже за 700 кілометрів від українського кордону. Зафіксовано влучання з подальшою пожежею – підтверджені три осередки займання.

Сили оборони 5 серпня завдали удару по нафтопереробному заводу "Башнефть-Новойл" в Уфі. Цей НПЗ розташований на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Попередньо, уражені комбінована технологічна установка та установка каталітичного риформінгу Л-35-11/1000.

Масштаби збитків на НПЗ уточнюються.

Крім того, підтверджено ураження двох наземних ретрансляторів для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" у районах Залізного Порту Херсонської області та Оленівки (АР Крим), які ворог використовував для забезпечення стійкого управління безпілотниками.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня та вчора підрозділи Сил оборони України успішно уразили низку важливих військових об'єктів та пунктів управління російських військ. Зокрема, склад матеріально-технічних засобів ворога в окупованому Криму.