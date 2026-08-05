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05 серпня 2026, 11:13

У Чехії змінили правила тимчасового захисту для військовозобов'язаних українців: деталі

05 серпня 2026, 11:13
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Українці призовного віку, які прибули до Чехії й не виконали військовий обов'язок в Україні, більше не матимуть права на отримання тимчасового захисту

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Чехії, передає RegioNews.

Нові правила набудуть чинності для заяв, поданих із 5 серпня.

Відтепер тимчасовий захист не надаватимуть повторно особам, які не доведуть виконання своїх військових обов’язків в Україні.

Підтвердити свій статус заявники зможуть через застосунок "Резерв+". Вимога стосується як першого звернення за тимчасовим захистом, так і повторного його оформлення, а також випадків отримання захисту з метою спільного проживання сім’ї.

Водночас нові правила не поширюються на українців, які вже мають чинний тимчасовий захист у Чехії та безперервно зберігали цей статус.

Також Рада ЄС продовжила дію тимчасового захисту для українців до кінця березня 2028 року. У Чехії продовження статусу й надалі відбуватиметься через онлайн-реєстрацію та особистий візит до Міністерства внутрішніх справ для отримання нової візової наклейки.

Тимчасовий захист дозволяє українцям у країнах ЄС легально перебувати понад термін безвізового режиму, працювати та навчатися. Нині цим статусом користуються понад 4,4 мільйона громадян України.

Нагадаємо, раніше спецпосланець Європейської комісії у справах українців в ЄС Ілва Йоханссон заявила, що "п'яти років достатньо для тимчасового захисту" і що потрібен новий підхід, навіть якщо війна в Україні продовжиться.

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Україна війна Чехія ЄС біженці військовозобовʼязані Резерв+
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