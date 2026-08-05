Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 5 серпня та вчора підрозділи Сил оборони України успішно уразили низку важливих військових об'єктів та пунктів управління російських військ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Українські захисники завдали ударів по пунктах управління БпЛА росіян у районах Малих Щербаків на Запоріжжі, Костянтинівки, Часового Яру та Зеленого Поля на Донеччині, а також Волфінського в Курській області РФ.

Крім того, у районі Бахмута бійці уразили пункт управління ворога.

Також ЗСУ уразили переправу через річку Мокрі Яли у районі Веселого на Донеччині, яку загарбники використовували для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та техніки.

Також українські воїни завдали удару по складу матеріально-технічних засобів росіян в населеному пункті Ішунь в окупованому Криму.

Сили оборони продовжують системно нищити військовий потенціал та логістику російської армії.

Нагадаємо, бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 провели успішну операцію в тимчасово окупованому Криму, під час якої уразили два радіолокаційні об'єкти російських військ.