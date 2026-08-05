Росіяни атакували Одесу: повідомляють про влучання в укриття з людьми

Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...

01 серпня 2026

Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу

Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...