У Чернівцях чоловік жорстоко вбив молодшого брата

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У Чернівцях затримали 53-річного чоловіка. Виявилось, що він жорстоко розправився із молодшим братом

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

У Чернівцях у квартирі знайшли тіло 50-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Попередньо правоохоронці з'ясували, що напередодні він та його 53-річний брат посварились. В ході суперечки старший брат завдав молодшому численних ударів ножем по різних частинах тіла. Потерпілий від отриманих травм помер.

Правоохоронці затримали 53-річного чоловіка. Йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Київській області затримали чоловіка, який вбив матір. Жінка померла внаслідок жорстокого побиття.