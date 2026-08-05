Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На вулиці Виробничій легковик Nissan Tiida врізався у стовп вуличного освітлення, після чого перекинувся. Внаслідок зіткнення 18-річного водія затисло в понівеченому салоні.

Рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували травмованого юнака та передали його медикам. Водія, а також його 25-річного пасажира, госпіталізували до лікарні.

Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, пізно ввечері 4 серпня на Львівщині легковик вилетів у кювет і перекинувся. На місці загинув водій, постраждали двоє юнаків.