В ОВА показали наслідки ракетних ударів по Харкову: кількість постраждалих зросла
Окупанти завдали ракетних ударів по Холодногірському і Новобаварському районах міста
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Кількість постраждалих зросла до 11. Четверо людей зазнали вибухових поранень, в одного – забійна рана, в ще одного – опіки.
Чотирьох травмованих госпіталізували, один із них – 44-річний чоловік – перебуває у важкому стані. Лікарі надають усім необхідну допомогу.
Решта постраждалих зазнали гострої реакції на стрес й отримали допомогу на місці.
Внаслідок атаки пошкоджені приватний будинок, автомобіль і цивільне підприємство.
Ліквідація наслідків триває.
Нагадаємо, російські війська завдали ударів по двох районах Харкова вранці 5 серпня. Раніше повідомлялося про девʼятьох постраждалих.
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