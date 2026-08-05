Фото: ОВА

Окупанти завдали ракетних ударів по Холодногірському і Новобаварському районах міста

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Кількість постраждалих зросла до 11. Четверо людей зазнали вибухових поранень, в одного – забійна рана, в ще одного – опіки.

Чотирьох травмованих госпіталізували, один із них – 44-річний чоловік – перебуває у важкому стані. Лікарі надають усім необхідну допомогу.

Решта постраждалих зазнали гострої реакції на стрес й отримали допомогу на місці.

Внаслідок атаки пошкоджені приватний будинок, автомобіль і цивільне підприємство.

Ліквідація наслідків триває.

Нагадаємо, російські війська завдали ударів по двох районах Харкова вранці 5 серпня. Раніше повідомлялося про девʼятьох постраждалих.