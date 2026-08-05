В Чехии изменили правила временной защиты военнообязанных украинцев: детали

Иллюстративное фото: из открытых источников

Украинцы призывного возраста, которые прибыли в Чехию и не выполнили воинскую обязанность в Украине, больше не будут иметь права на получение временной защиты

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Чехии, передает RegioNews.

Новые правила вступят в силу для заявлений, поданных с 5 августа.

Теперь временную защиту не будут предоставлять повторно лицам, которые не докажут выполнения своих военных обязанностей в Украине.

Подтвердить свой статус заявители смогут через приложение "Резерв+". Требование касается как первого обращения за временной защитой, так и повторного его оформления, а также случаев получения защиты для совместного проживания семьи.

В то же время новые правила не распространяются на украинцев, уже имеющих действующую временную защиту в Чехии и непрерывно сохранявших этот статус.

Также Совет ЕС продлил действие временной защиты для украинцев до конца марта 2028 года. В Чехии продолжение статуса будет продолжаться через онлайн-регистрацию и личный визит в Министерство внутренних дел для получения новой визовой наклейки.

Временная защита позволяет украинцам в странах ЕС легально находиться более срока безвизового режима, работать и учиться. Сейчас этим статусом пользуется более 4,4 миллионов граждан Украины.

Напомним, ранее спецпосланник Европейской комиссии по делам украинцев в ЕС Ильва Йоханссон заявила, что "пяти лет достаточно для временной защиты" и что нужен новый подход, даже если война в Украине продолжится.