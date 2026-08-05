Фото: ДСНС

Вранці 4 серпня в акваторії річки Південний Буг на території Костянтинівської громади Миколаївського району місцевий мешканець виявив у воді тіло чоловіка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На місце події прибули рятувальники, які на надувному човні дісталися до загиблого, вилучили його з води та доправили на берег. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 10 метрів від берега.

Причини та обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 25 липня на Вінниччині під час риболовлі потонули двоє чоловіків. Ймовірною причиною трагедій стало нехтування правилами безпеки на воді.