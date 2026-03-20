Спецрежим для українських біженців у ЄС: чи буде продовження

Європейський союз повернувся до обговорення питання, чи варто продовжувати спеціальний режим захисту для українських біженців ще на один рік

Про це повідомляє видання Euractiv з посиланням на власні джерела.

Торік ЄС ухвалив рекомендацію для країн-членів щодо поступової заміни загальноєвропейського режиму захисту на національні програми, які надають українцям зрозумілий правовий статус – від можливості отримати дозвіл на постійне проживання до програм сприяння добровільному поверненню в Україну.

Проте країни ЄС досі вкрай повільно створюють такі національні програми. Це ускладнює ширшу політичну дискусію про те, чи варто продовжувати режим тимчасового захисту для українців і в якому форматі.

За даними Euractiv, один із розглядуваних варіантів – скорочення програм підтримки, залишаючи допомогу лише найбільш вразливим категоріям українців.

Раніше цього місяця спецпосланець Європейської комісії у справах українців в ЄС Ілва Йоханссон заявила, що "п’яти років достатньо для тимчасового захисту" і що потрібен новий підхід, навіть якщо війна в Україні продовжиться.

За офіційними даними ЄС, наразі близько 4,35 млн українських біженців перебувають у європейських країнах. Трохи більше чверті з них – у Німеччині, 22,3% – у Польщі, і трохи менше 10% – у Чехії.

Чинний режим тимчасового захисту для українців діє до 4 березня 2027 року. Це остання дата продовження, ухвалена Радою ЄС у 2025 році.

