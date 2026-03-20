09:20  20 березня
Смерть 11-річного хлопчика з аутизмом у Харкові: справу матері передали до суду
08:50  20 березня
На Львівщині мікроавтобус з’їхав у кювет: загинула пасажирка
07:36  20 березня
На Харківщині засудили військовослужбовця за вбивство побратима
UA | RU
UA | RU
20 березня 2026, 09:45

Спецрежим для українських біженців у ЄС: чи буде продовження

20 березня 2026, 09:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Європейський союз повернувся до обговорення питання, чи варто продовжувати спеціальний режим захисту для українських біженців ще на один рік

Про це повідомляє видання Euractiv з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Торік ЄС ухвалив рекомендацію для країн-членів щодо поступової заміни загальноєвропейського режиму захисту на національні програми, які надають українцям зрозумілий правовий статус – від можливості отримати дозвіл на постійне проживання до програм сприяння добровільному поверненню в Україну.

Проте країни ЄС досі вкрай повільно створюють такі національні програми. Це ускладнює ширшу політичну дискусію про те, чи варто продовжувати режим тимчасового захисту для українців і в якому форматі.

За даними Euractiv, один із розглядуваних варіантів – скорочення програм підтримки, залишаючи допомогу лише найбільш вразливим категоріям українців.

Раніше цього місяця спецпосланець Європейської комісії у справах українців в ЄС Ілва Йоханссон заявила, що "п’яти років достатньо для тимчасового захисту" і що потрібен новий підхід, навіть якщо війна в Україні продовжиться.

За офіційними даними ЄС, наразі близько 4,35 млн українських біженців перебувають у європейських країнах. Трохи більше чверті з них – у Німеччині, 22,3% – у Польщі, і трохи менше 10% – у Чехії.

Чинний режим тимчасового захисту для українців діє до 4 березня 2027 року. Це остання дата продовження, ухвалена Радою ЄС у 2025 році.

Нагадаємо, з 16 жовтня 2025 року українські біженці, які перебувають у США за програмою Uniting for Ukraine, будуть зобов'язані сплатити новий імміграційний збір у розмірі 1000 доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Валерій Чалий
Всі блоги »