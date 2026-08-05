Окупанти вдарили FPV-дроном по багатоповерхівці в Херсоні: спалахнула пожежа

Фото: Херсонська МВА

Окупаційні війська продовжують атакувати Херсон. Близько 5:40 ворожий FPV-дрон влучив в одну з квартир багатоповерхового будинку в Корабельному районі міста

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

Унаслідок атаки спалахнула пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце та ліквідували загоряння.

За словами сусідів, у квартирі тривалий час ніхто не проживав.

Наразі інформації про загиблих чи постраждалих через цю атаку немає.

Нагадаємо, вранці 4 серпня російські терористи влаштували полювання на продавця фруктів у Херсоні. FPV-дрон переслідував чоловіка та атакував його біля ринку "Три штики". Він вижив, але отримав поранення.