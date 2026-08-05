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Вранці 5 серпня російські війська завдали ударів по Новобаварському та Холодногірському районах Харкова. Внаслідок ворожої атаки постраждали 9 людей

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

У Новобаварському районі ворог поцілив у цивільне підприємство – постраждали п'ятеро людей. Також гострої реакції на стрес зазнали двоє жінок.

У Холодногірському районі пошкоджений приватний будинок та автомобіль. У цьому районі постраждали двоє людей: чоловіку та жінці, яка зазнала гострої реакції на стрес, медичну допомогу надали на місці.

На місцях влучань працюють всі профільні та екстрені служби, триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо, внаслідок масованого російського удару по Києву та Київській області загинули 17 людей, ще 44 отримали поранення.