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05 серпня 2026, 10:48

Масований удар РФ по Києву та Київщині: 17 загиблих, 44 постраждалих – Зеленський

05 серпня 2026, 10:48
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Фото: ДСНС Києва
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Внаслідок масованого російського удару по Києву та Київській області загинули 17 людей, ще 44 отримали поранення

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, російська атака була масштабною.

Президент зазначив, що основними цілями ударів стали складські приміщення цивільних підприємств, об’єкти інфраструктури та залізнична станція. Серед пошкоджених об’єктів – пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів та цивільна логістика.

Зеленський наголосив, що системи перехоплення балістичних ракет могли б урятувати життя людей, які загинули внаслідок атаки.

Він закликав міжнародних партнерів прискорити постачання засобів протиракетної оборони та посилити санкційний тиск на Росію, зокрема щодо підприємств, які виробляють балістичну зброю.

"Значна частина російських виробництв балістики досі не під санкціями. Потрібні нові кроки від G7 та ЄС", – заявив президент.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня російські війська завдали масованого удару по Київській області. За інформацією ДСНС, через російські удари по Київщині загинули 14 людей, 22 – постраждали.

У Броварському району виявили загиблих на залізничній платформі поблизу атакованих логістичних центрів. Електропотяг затримався, люди чекали на платформі і так і не сіли на цей рейс. Відомо про 8 загиблих.

Внаслідок ворожої атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 26, повідомлялося про одну загиблу людину.

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