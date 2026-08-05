У Рівному в каркасному басейні втопився 1-річний хлопчик

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Рівному сталася трагедія – у каркасному басейні загинула маленька дитина. Нещасний випадок стався 4 серпня близько 18:00

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 1-річний хлопчик 7 місяців за допомогою драбинки виліз до басейну заввишки близько 1,5 метра та впав у воду.

Через деякий час батько почав шукати дитину та виявив її у басейні. Він одразу викликав швидку медичну допомогу.

Медики проводили реанімаційні заходи дорогою до лікарні, однак врятувати дитину не вдалося.

За фактом нещасного випадку правоохоронці розпочали розслідування.

Поліцейські закликають батьків не залишати маленьких дітей без нагляду поблизу водойм, басейнів та інших місць із потенційною небезпекою

Нагадаємо, 20 липня на Харківщині троє дітей впали у річку та почали тонути. Хлопець зміг витягнути з води одну дівчину, проте врятувати 11-річну подругу не встиг.